06 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fernandes bedavaya Galatasaray'a

Cimbom, ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova ile bonservis sorununu çözemediği için Portekizli yıldızı kadrosuna katamadı. Aslan, yıldız ismi sezon sonunda bedavaya alacak.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 23:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 07:50
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Fernandes bedavaya Galatasaraya

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Manuel Fernandes olacak.

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Fernandes bedavaya Galatasaraya

Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

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Fernandes bedavaya Galatasaraya

Fernandes ile Galatasaray yönetiminin prensipte anlaşmaya vardığı ve serbest kalmasının ardından yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi.

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Fernandes bedavaya Galatasaraya

33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ayrılması beklenilen Belhanda'nın yerine forma giyecek.

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Fernandes bedavaya Galatasaraya

RUSLAR UMUTLU

Öte yandan Galatasaray ile el sıkışmasına rağmen Ruslar da umudunu kaybetmiş değil.

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