Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika takviyeleriyle ara transfer döneminde adından sıkça söz ettiren sarı-kırmıızılılar, 31 Ocak'a kadar stoper takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlıyor. Bir yandan da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği oyuncuları takımdan göndermek isteyen Aslan'da Ryan Babel ve Emre Taşdemir'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





