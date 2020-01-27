27 Ocak 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Onyekuru, Saracchi ve Sekidika takviyeleriyle ara transfer döneminde adından sıkça söz ettiren sarı-kırmıızılılar, 31 Ocak'a kadar stoper takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlıyor. Bir yandan da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği oyuncuları takımdan göndermek isteyen Aslan'da Ryan Babel ve Emre Taşdemir'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 11:41
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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray, gözünü Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak ilk yarının sonuna doğru yükselen bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yaptı.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

İkinci yarının ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup eden Cimbom, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağının sinyallerini verdi.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden ve son 16 turunda Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Aslan, çeyrek finalde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor'u geçerek kupayı 19. kez müzesine götürmek istiyor.

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Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon gibi bu sezonu da çifte şampiyonlukla tamamlamak isteyen ve bu doğrultuda Onyekuru, Saracchi ve Sekidika takviyeleriyle takımını güçlendiren Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in kararı sonrası kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayıracak.

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