27 Ocak 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu. Yıldız isim Fransız ekibi Rennes'e kiralandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 21:18
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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, Fransa ile Dünya Kupası kazanmayı başaran Steven Nzonzi'yi sezon başında kadrosuna katmıştı. 1+1 yıllığına kiralık olarak imzayı Nzonzi için bonservis bedeli ise öndenmemişti.

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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve çalkantılı bir dönem geçiren sarı-kırmızılı ekipte Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-0'lık PSG mağlubiyeti sonrası ise ilk fatura Fransız futbolcuya kesilmişti.

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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Resmi site üzerinden açıklama yapan Cimbom, Fransız futbolcunun antrenmandaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Bu sezon 10'u Süper Lig, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 karşılaşmaya çıkan tecrübeli orta sahanın hangi takıma gideceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.

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Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Lyon, Everton, Celta Vigo ve Alaves gibi Avrupa ekiplerinin talip olduğu Fransız yıldızın yeni takımını belli oldu.

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