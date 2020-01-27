Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

"VAR DEVREYE GİRMELİYDİ"

Fatih Terim'in aktif kullandığı oyuncu havuzunda sahaya sürdüğü 11'ler yavaş yavaş birbirine benzemeye başladı. Fikstürün nispeten kolay düzlüğünde kayıpsız geçilecek birkaç maç, sarı-kırmızılılara geleceğe dair umut verecektir. Fakat hali hazırda çok da umutlanmamak bir gerçek. 75. dakikada Şener'in eline top değdi gibi geldi bana. Eğer benim gördüğüm gibi o top ele değmişse, hakem Koray Gençerler penaltı düdüğünü çalmalıydı. Haydi ben emin değilim, Koray Gençerler görmedi, VAR devreye girmeliydi. Fatih Terim için bir sonraki maçın Kayseri gibi ligin en kötü takımıyla oynanacak olması, ciddi ölçüde şans. Dün beklediğimden iyi oynayan isimlerden birisi de Feghouli'ydi. Ama o da hala yüzde yüz performansla oynamıyor.