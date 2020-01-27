27 Ocak 2020, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi
Devre arasında kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısına da sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek başlamıştı. Emre Akbaba'nın dönüşüyle birlikte hücum hattında alternatifi artan sarı-kırmızılılar, son olarak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını da Emre Akbaba, Falcao ve Adem Büyük'ün golleriyle 3-0 kazanmıştı. Futbol otoriteleri, zirve yarışını ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı değerlendirirken özellikle Galatasaraylı ismin performansını öne çıkardılar. İşte o yorumlar...
Giriş Tarihi: 27.01.2020 09:44
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...