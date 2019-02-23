24 Şubat 2019, Pazar
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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! "Galatasaray ile görüştük"
Menajer Matias Bunge, "Galatasaray bize projelerinden bahsetti. Tatmin edici bir sohbet oldu" dedi. Portolu orta saha, sezon sonunda serbest kalacak.
Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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