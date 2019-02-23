24 Şubat 2019, Pazar

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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! "Galatasaray ile görüştük"

Menajer Matias Bunge, "Galatasaray bize projelerinden bahsetti. Tatmin edici bir sohbet oldu" dedi. Portolu orta saha, sezon sonunda serbest kalacak.

Giriş Tarihi: 23.02.2019 23:45 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 07:45
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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile görüştük

Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz'e giden Abdurrahim Albayrak'ın burada Meksikalı futbolcu Hector Herrera için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile görüştük

Bu gelişmeler üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.

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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile görüştük

Portekiz basınına konuşan Bunge, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera için sarı-kırmızılılarla masaya oturduklarını söyleyip "İddialar doğru. Hector ile ilgilenen pek çok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray" dedi.

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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile görüştük

Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme yaptıklarını bildiren menajer, "Türkler bize projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin edici bir sohbet oldu. Hector için planlarını anlattılar. Tabii kesin bir şey konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

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Yıldız futbolcunun menajeri açıkladı! Galatasaray ile görüştük

Ofansif, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Herrera'nın piyasa değeri 22 milyon euro civarında.

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