23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenmedik transfer!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Nzonzi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar Falcao transferini bitirmeye çalışıyor. Diagne'yi satarak bonservis geliri elde etmek isteyen Galatasaray'ın, bir diğer yıldızında piyango gibi bir teklif geldi...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 14:37
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Galatasaray'da beklenmedik transfer!

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer!

Falcao'yu kadrosuna katmak için gece gündüz çalışan sarı-kırmızılı yetkililer bir yandan da en 2.9 milyon Euro'luk satış yaparak FFP kıskacından kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Cimbom'da gönderilecekler listesi oluşmaya başladı.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer!

LINNES TAKIMDA KALMAYA DİRETİYOR

Galatasaray'ın satış listesinde olan oyunculardan biri de Martin Linnes.

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Galatasaray'da beklenmedik transfer!

FFP nedeniyle 2.9 milyon Euro'luk satış yapması gereken Cimbom'da Martin Linnes takımdan gönderilmek isteniyor.

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