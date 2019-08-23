Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Galatasaray'da Radamel Falcao transferiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılırken, sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber ve detayları...