23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Galatasaray'da Radamel Falcao transferiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılırken, sarı-kırmızılıların Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için de flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o haber ve detayları...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 16:12
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Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Süper Lig'e kayıpla başlayan Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Sarı-kırmızılı ekibin forvet gündeminde yer alan Radamel Falcao transferi tam bitti derken İspanyol basınından gelen haberler taraftarları şoke etti.

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Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Falcao'nun görüşmeleri sonlandırdığı öne sürülürken, gözler sarı-kırmızılı takımın forvet bölgesine çevrildi.

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Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Galatasaray'da gündemin ikinci maddesi konumunda yer alan Mbaye Diagne için camiayı sevindiren bir haber geldi.

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Galatasaray'da beklenen transfer müjdesi sonunda geldi!

Afrique Sports'ta yer alan habere göre Senegalli golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşma sağladı.

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