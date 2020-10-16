16 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da büyük endişe yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, milli aradan yorgun dönen futbolcular sebebiyle flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:28
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Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Galatasaray'da 'milli yorgunluk' telaşı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda milli takım kamplarına giden futbolcuların yorgunluğu endişe yaratıyor.

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Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Aslan'da başta Omar Elabdellaoui ile Falcao olmak üzere Luyindama, Linnes, Feghouli, Emre Kılınç ve Babel, Alanyaspor maçına yorgun dönecekler.

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Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim, zorlu maçın idmanını bu nedenle akşama aldı.

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Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Galatasaray'da Falcao Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 Ekim'deki Venezuella maçında 16, 14 Ekim'deki Şili karşılaşmasında ise 18 dakika oynadı. Milli arada 30 bin kilometrelik bir seyahat gerçekleştiren Falcao geç saatlerde İstanbul'a geldi.

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Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Omar Elabdellaoui 8 Ekim'deki Avrupa Şampiyonası Play-Off Elemeleri'nde uzatmaya giden Sırbistan maçında 116 dakika, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim'de Romanya maçında 79, 14 Ekim'deki Kuzey İrlanda karşılaşmasında ise 90 dakika sahada kaldı.

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