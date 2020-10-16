Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi büyük endişe! Fatih Terim...

Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da büyük endişe yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, milli aradan yorgun dönen futbolcular sebebiyle flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray haberleri...