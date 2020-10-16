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Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

Galatasaray'ın 2019 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamamış ve devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Yeni sezonda Cimbom'a geri dönen Hollandalı oyuncu, gelecek planlamasına yönelik açıklamalarda bulunurken yeni rotasını da resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.10.2020 21:09
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Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

Sarı-kırmızılılarda performansıyla eleştirilen Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak konusu oldu.

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Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

Yaz transfer sezonunda gönderilmek istenen oyuncular arasında yer alan ancak beklediği teklifleri alamayınca takımda kalan Babel'den şaşırtan bir açıklama geldi.


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Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU ANCAK...
Teknik direktör Fatih Terim'in ocak ayında gönderilmesini istediği 33 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili net konuştu.

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Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

2 YIL SONRA PREMIER LİG!
CNN'e açıklamalarda bulunan deneyimli kanat oyuncusu, Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var." dedi. İşte Babel'in yapmış olduğu tüm açıklamalar...

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Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

"RAP ALBÜMÜ YAPACAĞIM"
"Futbolcular kariyerleri bittikten sonra otobiyografi yazıyorlar. Ben bunu müzik ile birleştirme fikriyle geldim. Gerçekleri, geçmişteki yolculuğumu, futbol kariyerimi ve yıllar boyunca yaşananları bir rap albümü yapacağım. Şu anda bununla meşgulum."

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