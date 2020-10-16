Galatasaray'da Ryan Babel yeni rotasını resmen açıkladı!

2 YIL SONRA PREMIER LİG!

CNN'e açıklamalarda bulunan deneyimli kanat oyuncusu, Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var." dedi. İşte Babel'in yapmış olduğu tüm açıklamalar...