Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarında giren Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, adı başta Roma ve Newcastle United gibi kulüplerle anılan Brezilyalı stoperle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri