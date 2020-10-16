16 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün radarında giren Marcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, adı başta Roma ve Newcastle United gibi kulüplerle anılan Brezilyalı stoperle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 09:29
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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Transfer döneminde teklifler olmasına rağmen satılmayan Marcao için Galatasaray'da belirsizlik sürüyor...

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Galatasaraylı oyuncunun takımdaki geleceği, yapılan teklife göre netlik kazanmış olacak.

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Marcao eğer yeni sözleşmeyi kabul etmezse Galatasaray yönetiminin devre arasında Brezilyalı futbolcuyu satmayı planlıyor. Bu nedenle Marcao'nun vereceği cevap merak konusu.

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Galatasaray'dan flaş Marcao kararı! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılı oyuncuya başta İtalyan ekibi Roma olmak üzere, birçok kulübün talip olduğu biliniyor.

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