Galatasaraylı yıldız için olay sözler! "Takıma zarar verdi"

SERKAN KORKMAZ - BEKLENTİ

Karşılaşma, hakemin ilk düdüğünden birkaç saat önce Terim'in 11 tercihi ve Çağdaş Hoca'nın demeciyle başlamıştı. Terim, vazgeçilmezi gibi görünen Arda'yla birlikte Belhanda- Feghouli ikilisini de kesmişti. Emre'ler (Akbaba ve Kılınç) ile Babel, pek çok kişiye göre ligin en iyi takımı karşısında sahadaydı.