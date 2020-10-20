20 Ekim 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaraylı yıldız için olay sözler! "Takıma zarar verdi"

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarları da kritik karşılaşmanın ardından çarpıcı yorumlarla maçı değerlendirdi. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 09:38
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Galatasaraylı yıldız için olay sözler! Takıma zarar verdi

SERKAN KORKMAZ - BEKLENTİ

Karşılaşma, hakemin ilk düdüğünden birkaç saat önce Terim'in 11 tercihi ve Çağdaş Hoca'nın demeciyle başlamıştı. Terim, vazgeçilmezi gibi görünen Arda'yla birlikte Belhanda- Feghouli ikilisini de kesmişti. Emre'ler (Akbaba ve Kılınç) ile Babel, pek çok kişiye göre ligin en iyi takımı karşısında sahadaydı.

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Galatasaraylı yıldız için olay sözler! Takıma zarar verdi

Çağdaş Atan, sıra dışı demeciyle maç başlamadan daha sonucunu merakla bekleyenlerin heyecanını katlamıştı. Alanya'nın hocası Atan: "Çıkardığımız kadro bir mesajdır.

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Galatasaraylı yıldız için olay sözler! Takıma zarar verdi

G.Saray deplasmanında 4-5 ofansif oyuncuyla başlayacağız" diyordu ama ofansif bir futbol sergilemesi için rakibin 10 kişi kalması ve 1 saat süre geçmesi gerekti.

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Galatasaraylı yıldız için olay sözler! Takıma zarar verdi

Maç başladıktan kısa süre sonra "sabaha kadar gol olmaz" dedirtmeyi başarmıştı aslında. İki takımın bireysel hatalarla gelen karşılıklı duran top golleri bile maçın heyecanını yükseltmeye yetmiyordu.

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Galatasaraylı yıldız için olay sözler! Takıma zarar verdi

Moubandje penaltı yaptırırken, kaleci Fatih ise Babacar'ın frikiğinde vahim hatalara imza atmasa devre golsüz de bitebilirdi. Öte yandan Saracchi elle oynadığında penaltı düdüğü çalınmış olsa sarı-kırmızılılar ikinci yarıya hem bir kişi eksik hem de 2-1 geride başlayabilirdi.

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