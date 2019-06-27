27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri
Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Galatasaray'da ayrılıkların yanı sıra takıma yapılacak yeni takviyeler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Sarı kırmızılar bu kapsamda adı daha önce gündeme gelmeyen bir ismi kadrosuna katıyor. İşte detaylar:
Giriş Tarihi: 27.06.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 13:22
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