27 Haziran 2019, Perşembe

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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Galatasaray'da ayrılıkların yanı sıra takıma yapılacak yeni takviyeler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Sarı kırmızılar bu kapsamda adı daha önce gündeme gelmeyen bir ismi kadrosuna katıyor. İşte detaylar:

Giriş Tarihi: 27.06.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 13:22
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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Bu ismi daha önce duymadınız... Galatasaray sürpriz bir oyuncuyu gündemine alırken transfer için resmi hamle de geldi.

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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, 19 yaşındaki santforun menajeriyle görüştü.

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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

2018-19 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, genç oyuncuyu kadrosuna katıyor.

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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Sparta Rotterdam'ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşma yakın.

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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu'nu yakından tanıyalım...

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