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Yıldız isimden olay sözler! 'Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a gidiyorum'
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neredeyse her mevkiye oyuncu transfer edecek olan Sarı-Lacivertlilerin, önceliğini forvet transferine verdiği biliniyordu. Ancak Fenerbahçe'nin görüştüğü yıldız ismin son tercihi Galatasaray oldu...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 10:15
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