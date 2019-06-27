27 Haziran 2019, Perşembe

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Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, ikinci transfer bombasını da patlatıyor. Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın İstanbul'a gelecek

Giriş Tarihi: 27.06.2019 19:09
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Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Galatasaray, yapacağı kaliteli ve yerinde transferlerle kadrosunu güçlendirerek üstüste 3. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

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Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray kurmayları, transferde Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ilerliyor.

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Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar bu yüzden transferde her adımı düşünüyor.

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Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Yapılacak takviyelerin yanında bekleneni veremeyen isimlerle de yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar da sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş gibi isimlerle sözleşme yenilenmeyecek gibi görünüyor.

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