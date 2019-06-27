Galatasaray Babel'den sonra o transferi de bitirdi! 2 yıllık sözleşme

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde atağa kalktı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, ikinci transfer bombasını da patlatıyor. Galatasaray ile 2 yıllık anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, resmi sözleşmeye imza atmak üzere yarın İstanbul'a gelecek

Giriş Tarihi: 27.06.2019 19:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





