27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cimbom, Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" dediği yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptı. Gelecek cevaba göre Galatasaray'ın rakamları biraz yükseltebileceği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın yıldız futbolcu için yaptığı teklif...
Giriş Tarihi: 27.06.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 12:51
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