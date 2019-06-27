27 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Cimbom, Fatih Terim'in "Bize çok şey katar" dediği yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptı. Gelecek cevaba göre Galatasaray'ın rakamları biraz yükseltebileceği iddia edildi. İşte Galatasaray'ın yıldız futbolcu için yaptığı teklif...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 12:51
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Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...

Galatasaray'da gündemin ilk maddesi hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de tökezlemeden mücadele edebilecek alternatifli bir kadro kurmak.

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Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...

Bu bağlamda, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Cimbom'da golcü arayışları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...

Geride kalan ara transfer döneminde takıma katılan Diagne, toplamda 30 gol atmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girememişti.

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Galatasaray golcü futbolcu için resmi teklifini yaptı! İşte detaylar...

Golcü futbolcuyu elden çıkarmaya çalışan Galatasaray'da beklenti en az 15 milyon Euro.

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