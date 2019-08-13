Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden müthiş gelir!

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turuncu-lacivertlilerin bu vedası doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde katılacak olan Galatasaray'ın kasasını doldurdu. İşte sarı-kırmızılı takımın dev kazancı...