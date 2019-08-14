Falcao resmen Galatasaray'da

Yıldız futbolcunun, sözleşme imzalamak için Monaco'dan özel uçakla ayrılacağı belirtildi. El Pais ise "Türk futbolunun en önemli kulübünün teklifi onu baştan çıkaran etken oldu" ifadesini kullandı. Artık Galatasaray'a transferini saklamayan Falcao, Kolombiya basınına "Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola özel bir bakış açısı var. G.Saray'da oynamak kariyerim için heyecan verici olur" dedi.