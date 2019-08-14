14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Falcao resmen Galatasaray'da
Yıldız futbolcunun, sözleşme imzalamak için Monaco'dan özel uçakla ayrılacağı belirtildi. El Pais ise "Türk futbolunun en önemli kulübünün teklifi onu baştan çıkaran etken oldu" ifadesini kullandı. Artık Galatasaray'a transferini saklamayan Falcao, Kolombiya basınına "Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola özel bir bakış açısı var. G.Saray'da oynamak kariyerim için heyecan verici olur" dedi.
Giriş Tarihi: 14.08.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 07:47
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