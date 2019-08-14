14 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falcao resmen Galatasaray'da

Yıldız futbolcunun, sözleşme imzalamak için Monaco'dan özel uçakla ayrılacağı belirtildi. El Pais ise "Türk futbolunun en önemli kulübünün teklifi onu baştan çıkaran etken oldu" ifadesini kullandı. Artık Galatasaray'a transferini saklamayan Falcao, Kolombiya basınına "Arjantin'de olduğu gibi, Türkiye'de de futbola özel bir bakış açısı var. G.Saray'da oynamak kariyerim için heyecan verici olur" dedi.

Giriş Tarihi: 14.08.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 07:47
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Falcao resmen Galatasaray'da

Günlerdir merakla beklenen Radamel Falcao'nun transferinde sona gelindi.

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Falcao resmen Galatasaray'da

Monaco'nun Ben Yedder'i kadrosuna katmasının ardından Fransızların, Galatasaray'a "Evet" dediği ifade edildi.

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Falcao resmen Galatasaray'da

Sıkı bir pazarlık yürüten yönetimin, yıldız için 2 milyon euro bonservis ödeyeceği ileri sürüldü.

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Falcao resmen Galatasaray'da

Bu gelişme yurt dışında da ses getirirken ESPN, golcünün sarı-kırmızılı takıma transferinin sona erdiğini yazdı.

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Falcao resmen Galatasaray'da

ANKET BAŞLATTI
ESPN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Falcao'nun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yazılırken, "Falcao artık Galatasaray'da... Transfer kesinleşti" denildi.

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