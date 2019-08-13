13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli golcü sezonu gol kralı kapatmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girememiş ve satış listesine konmuştu. Diagne'nin menajeri oyuncunun geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 22:59
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Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!


Galatasaray'da Mbaye Diagne bekleyişi sürüyor.

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Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

Sarı-kırmızılılar bonuslarla birlikte toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Senegalli futbolcuyu elden çıkarmanın yollarını arıyordu.

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Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

Finansal Fair Play gereği Mbaye Diagne'den gelecek bonservis bedelini yeni transferlerde harcamanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar Senegalli golcüyü elden çıkarmanın planlarını yapıyordu.

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Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

Buna göre Galatasaray, Diagne'nin satışı için Arabistan ve Çin pazarından kulüplere yönelmişti.

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Mbaye Diagne'nin menajerinden flaş transfer açıklaması!

Senagalli futbolcunun menajeri oyuncunun geleceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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