Galatasaraya büyük müjde! Demba Ba...

SORUN ÇIKMAZSA...



Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun çaba harcadığı Demba Ba'nın bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve bir sorun çıkmaması halinde Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.