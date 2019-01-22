23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük müjde! Demba Ba...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Senegalli yıldız için kulübü Shenhua ile anlaştı. 33 yaşındaki santrforun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:51
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Galatasaraya büyük müjde! Demba Ba...

Gomis'ın gitmesinin ardından forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray, taraftarların merakla beklediği bombayı patlattı.

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Galatasaraya büyük müjde! Demba Ba...

Sarı-kırmızılıların, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de de forma giyen golcü Demba Ba ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Galatasaraya büyük müjde! Demba Ba...

Gece geç saatlerde sosyal medyaya düşen haber Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

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Galatasaraya büyük müjde! Demba Ba...

Cimbom'un, Çin kulübü Shanghai Shenhua ile 33 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda anlaştığı bildirildi.

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Galatasaraya büyük müjde! Demba Ba...

SORUN ÇIKMAZSA...

Fenerbahçe'nin de transferi için yoğun çaba harcadığı Demba Ba'nın bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve bir sorun çıkmaması halinde Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzalayacağı öğrenildi.

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