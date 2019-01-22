Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Ozan Kabak'ın halefi belli oldu
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City'de forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılılardan haber bekliyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:51
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