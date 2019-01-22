23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın halefi belli oldu

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City'de forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılılardan haber bekliyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:51
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Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Fatih Terim'in transferini talep ettiği Eliaquim Mangala için Galatasaray bir görüşme yapmış ve olumlu cevap almıştı.

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Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Ardından Marcao transferini gerçekleştiren Galatasaray, Mangala'yı beklemeye almıştı.

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Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Manchester City'de bu sezon hiç süre bulamayan ve menajer Pep Guardiola'nın da planları arasında yer almayan Mangala'nın Galatasaray'dan transfer için haber beklediği ve imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

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Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

MAICON'A BAĞLI

Manchester City'nin 6 aylık kontratı kalan Mangala'yı bedelsiz kiralayabileceği belirtiliyor.

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Galatasarayda Ozan Kabakın halefi belli oldu

Ancak Galatasaray, Maicon'un transferine göre oyuncuyla ilgili karar verecek.

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