22 Kasım 2020, Pazar

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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! Fransız yıldız...

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, gündemine fazla forma şansı bulamayan ve takımıyla sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız yıldızı aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 18:53
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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! Fransız yıldız...

Galatasaray transferde vites yükseltti... Aslan, Radamel Falcao ile yollarını ayırmayı planlarken, Kolombiyalı golcü yerine aradığı isimler için girişimlere başlıyor.

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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! Fransız yıldız...

Daha önce Atletico Madrid'in golcüsü Diego Costa için temaslara başlayacağı ifade edilen sarı kırmızılıların, bununla beraber bomba bir isme daha kanca attığı kaydedildi.

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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! Fransız yıldız...

GALATASARAY GIROUD'UN PEŞİNDE!
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Galatasaray'ın, Chelsea'nin golcüsü Giroud ile ilgilendiği belirtildi ve şu sözlere yer verildi;

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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! Fransız yıldız...

"Olivier Giroud, Chelsea ile ayrılığın peşinde. Daha önce Arsenal'de oynayan ve Henry'in ardından kulüp kariyerinin en çok gol atan 2. oyuncusu olduktan sonra mavilere transfer olmuştu.

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Galatasaray'dan dengeleri değiştirecek transfer! Fransız yıldız...

Fransız golcü, istediği kadar forma şansı bulamıyor ve bu sebeple teknik direktör Frank Lampard ile araları kötü.

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