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Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında Fatih Öztürk'ü transfer eden ancak tecrübeli kaleciden beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan genç kaleciyi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 12:35
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Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın uzun süren tedavi süreci nedeniyle kaleyi Okan Kocuk'a emanet eden Galatasaray, sezon başında da Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk takviyesi yapmıştı.

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Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

Muslera'nın yokluğunda kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'den genç ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

Yeni Asır'da yer alan habere göre Galatasaray, Göztepe forması giyen 22 yaşındaki genç eldiven İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı.

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Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

Haberde, genç file bekçisi ile ilgilenen takımlar arasında Medipol Başakşehir'in de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KİMDİR?

30 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğribayat, futbol kariyerine Adanaspor altyapısında başladı. 2015 yılında Adanaspor'un A takımına yükselen genç eldiven, sezon başında ise Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu.

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