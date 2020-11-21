Galatasaray'dan kaleye sürpriz transfer! Performansıyla beğeni toplamıştı

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle sezon başında Fatih Öztürk'ü transfer eden ancak tecrübeli kaleciden beklediği katkıyı alamayan Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılıların bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan genç kaleciyi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri