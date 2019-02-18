18 Şubat 2019, Pazartesi

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Galatasaray'a Benfica maçı öncesi iyi haber

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Benfica'ya konuk olacak Galatasaray'a zorlu mücadele öncesi iyi, rakibine ise kötü bir haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 16:12
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Galatasaray'a Benfica maçı öncesi iyi haber

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz Perşembe günü Portekiz temsilcisi Benfica'yı sahasında konuk eden Galatasaray mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

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Galatasaray'a Benfica maçı öncesi iyi haber

Sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan mücadele sonrası Cimbom'un tur şansı azalsa da umutlar hala var.

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Galatasaray'a Benfica maçı öncesi iyi haber

Öte yandan, Portekiz ekibiyle oynayacakları mücadeleye konsantre olan Galatasaray'a zorlu rövanş öncesi sevindirici, Benfica'ya ise üzücü bir haber geldi.

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Galatasaray'a Benfica maçı öncesi iyi haber

Portekiz basını, Benfia'nın Arjantinli oyuncusu Eduardo Salvio'nun sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Galatasaray'a Benfica maçı öncesi iyi haber

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nun ilk maçında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede 48. dakikada sakatlanarak oyundan alınan Benfica'nın Arjantinli forveti Eduardo Salvio'nın sağ uyluk kasında sakatlık meydana geldiği belirtildi.

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