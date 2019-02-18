18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 14:07
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Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

Bir dönem kapanıyor! İşte sezonun bitimiyle 3 büyüklerden büyük oranda ayrılacak 34 futbolcu...

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Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

GALATASARAY - Sezon sonunda göndereceği isimleri belirleyen Aslan'da birçok yıldızın da talibi var... İşte sezonun bitiminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler:

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Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

NDIAYE (Sezon sonu Stoke City'e geri dönecek)

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Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

ONYEKURU (Sezon bitimiyle takımı Everton'a dönecek)

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Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

SEMİH KAYA (Sezon bitiminde takımı Sparta Prag'a dönecek)

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