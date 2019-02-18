18 Şubat 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...
Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu...
Giriş Tarihi: 18.02.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 14:07
- 1
- 37
- 2
- 37
- 3
- 37
- 4
- 37
- 5
- 37
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı