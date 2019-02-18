Sezon sonu 3 büyükler sil baştan! 34 isimle yollar ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu...