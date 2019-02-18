Pogba'nın gözü Belhanda'da!

Goal Türkiye, Avrupa'nın 5 büyük liginde ve Süper Lig'de 2019'un geride kalan günlerinde form grafiği en yüksek orta saha oyuncularını sıraladı. Belhanda, Pogba'yı tahtından indirmeye yaklaşırken, Feghouli ise zirveye çok yakın. İşte o liste...