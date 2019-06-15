15 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a Ancelotti engeli!
Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in eksik gördüğü mevkilere takviyeler yapacak olan sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında takıma katılan Mbaye Diagne'nin bekleneni verememesi üzerine iyi bir fiyatla takımdan göndermek isteyen yönetim, buradan gelecek kaynak ile yeni transferler yapmak istiyor. Son olarak gözünü İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılılara dev rakip çıktı.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 21:36
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