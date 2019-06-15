15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Ancelotti engeli!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in eksik gördüğü mevkilere takviyeler yapacak olan sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında takıma katılan Mbaye Diagne'nin bekleneni verememesi üzerine iyi bir fiyatla takımdan göndermek isteyen yönetim, buradan gelecek kaynak ile yeni transferler yapmak istiyor. Son olarak gözünü İtalya'ya çeviren sarı-kırmızılılara dev rakip çıktı.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 21:36
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Galatasaray'a Ancelotti engeli!

Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

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Galatasaray'a Ancelotti engeli!

Yakın bir zamanda Beşikaş'ın eski yıldız Ryan Babel'i açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

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Galatasaray'a Ancelotti engeli!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray'a Ancelotti engeli!

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen Galatasaray, bu sebepten dolayı finansal kaynak sağlayabilecek bazı isimlerle yollarını ayırmayı düşünüyor.

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Galatasaray'a Ancelotti engeli!

Gönderilecek oyuncuların yanında gerekli mevkiler için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, son olarak gözünü İtalya'ya çevirdi.

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