Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferde çalışmaları devam ediyor. Gelen son dakika iddialarına göre Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç , Galatasaray'ın bir numaralı hedefi olan yıldız isimle bizzat görüşecek...