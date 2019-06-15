15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'da transferde çalışmaları devam ediyor. Gelen son dakika iddialarına göre Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takım kurmak isteyen ezeli rakipler transferde de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç , Galatasaray'ın bir numaralı hedefi olan yıldız isimle bizzat görüşecek...

Giriş Tarihi: 15.06.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 11:28
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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya geldi...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Sarı-Lacivertliler transfer hareketliliği için Eljif Elmas'ın satışını bekliyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!

Kadrosundan bonservis getirebilecek isimler olan Eljif, Jailson ve Zajc ile yolları ayırmayı planlayan yönetim, forvet arkası pozisyonuna dünya yıldızı bir isim aldı.

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