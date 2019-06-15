Flaş Belhanda krizi!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın yer aldığı milli takım kampında şok kriz! Fas basınına göre Abderazak Hamdallah, Belhanda ve Dirar'ın da içinde bulunduğu bir grupla iyi anlaşamadığı ve kendisine kötü davranıldığı için milli takım kampını terk etti.