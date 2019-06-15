15 Haziran 2019, Cumartesi
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Flaş Belhanda krizi!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın yer aldığı milli takım kampında şok kriz! Fas basınına göre Abderazak Hamdallah, Belhanda ve Dirar'ın da içinde bulunduğu bir grupla iyi anlaşamadığı ve kendisine kötü davranıldığı için milli takım kampını terk etti.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 22:39
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