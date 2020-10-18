18 Ekim 2020, Pazar

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Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle oyuncularından maaşlarına indirime gitmesini isteyen ve bu konunda başta Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olmak üzere birkaç oyuncusuyla problem yaşayan Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda oyuncu maaşlarının yüzde 15 indirimli ödendiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin bu hamlenin ardından yeni bir karar daha aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 14:00
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Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Geçmiş dönemdeki oyuncu alacaklarından çok çeken ve her seferinde problem yaşayan Galatasaray'da yönetim, bu kez aynı sıkıntıyı yaşamamak için tedbirini aldı.

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Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Gerekli takviyeleri yapamadığı için eleştirilen yönetim, yeni bir sorun istemediği için ayağını yorganına göre uzattı. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması bulunan Aslan, çizgi dışına çıkmak istemedi.

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Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da ödemelerin zamanında yapılmasına dikkat edilecek ve futbolcuların konsantrasyonunun bozulmaması sağlanacak.

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Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Geçtiğimiz günlerde oyuncuların tüm alacaklarını ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, bundan sonra da önceliğini bu konuya verecek.

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Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Oyuncuların motivasyonunun bu şekilde daha da yukarılara çıkacağı düşünülürken, kaynak konusuna nasıl bir çözüm bulunulacağı ise bilinmiyor.

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