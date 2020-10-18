Galatasaray yönetiminden flaş maaş kararı! Yeni politika...

Corona virüsü pandemisi nedeniyle oyuncularından maaşlarına indirime gitmesini isteyen ve bu konunda başta Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olmak üzere birkaç oyuncusuyla problem yaşayan Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda oyuncu maaşlarının yüzde 15 indirimli ödendiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin bu hamlenin ardından yeni bir karar daha aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...