Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

Galatasaray'da transfer listesine koyulan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle takımda kalan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetimin, etkisiz performansları ve yüksek maliyetleri nedeniyle takımdan göndermek istediği iki oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...