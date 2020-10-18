18 Ekim 2020, Pazar

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Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

Galatasaray'da transfer listesine koyulan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle takımda kalan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetimin, etkisiz performansları ve yüksek maliyetleri nedeniyle takımdan göndermek istediği iki oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 11:47
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Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

Galatasaray'da adeta kriz haline gelen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ikilisi için yeni karar verildi...

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Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşısında iki futbolcuyu da 11'de oynatacak.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Terim, Feghouli-Belhanda ikilisini sürekli oynatarak hem maksimum verim almayı hem de onlara kulüp arayan yönetimin işini kolaylaştırmayı planlıyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

YÖNETİM SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'in, ücretlerinde indirim yapmadıkları için sert tepki gösterdiği Younes Belhanda-Sofiane Feghouli ikilisini takımdan kesmeyecek.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz Belhanda ve Feghouli kararı!

Tecrübeli teknik adam, Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak lig maçında iki futbolcuya da ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.

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