29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Vedat Muriç transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Kosovalı golcünün transferi için Fenerbahçe ile görüşeceklerini açıklamasının ardından Galatasaray, Muriç transferi için teklifini yükseltti. Öte yandan A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Galatasaray'ın Vedat Muriç transferini açıklayacağı günü ve saati açıkladı. İşte Vedat Muriç transferine ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 22:44
  • 1
  • 15
Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.

  • 2
  • 15
Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Fenerbahçe'nin Alman golcü Max Kruse'yi açıklamasının ardından Galatasaray'da Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i açıklayarak transfer gündemini birden hareketlendirmişti.

  • 3
  • 15
Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için girişimleri devam ederken, transfer gündeminin en gözde ismi olan Vedat Muriç için flaş bir gelişme yaşandı.

  • 4
  • 15
Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği Çaykur Rizespor forması giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriç için kıyasıya mücadele devam ediyor.

  • 5
  • 15
Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Geçtiğimiz günlerde paylaşılamayan isim Vedat Muriç için açıklamalarda bulunan Rizespor Başkanı Hasan Kartal "Vedat'la bizim görüşmemiz geç oldu. Vedat bizim sporcumuz, oyuncumuz."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör