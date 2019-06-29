Galatasaray Vedat Muriç transferini açıklıyor! İşte o tarih

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Vedat Muriç transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın Kosovalı golcünün transferi için Fenerbahçe ile görüşeceklerini açıklamasının ardından Galatasaray, Muriç transferi için teklifini yükseltti. Öte yandan A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce, Galatasaray'ın Vedat Muriç transferini açıklayacağı günü ve saati açıkladı. İşte Vedat Muriç transferine ilişkin son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 29.06.2019 22:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





