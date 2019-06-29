29 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor... Son olarak Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'yi, Galatasaray ise Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak ilk transferlerini açıklamış oldular. Bu isimler arasında sarı-kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran isim şüphesiz Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel. Hollandalı yıldız, transferinin ardından ilk izlenimlerini YouTube kanalı üzerinden paylaştığı video ile açıkladı. Türkiye'de forma giydiği eski takımı olan Beşiktaş hakkında da konuşan Babel, ilginç ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 29.06.2019 20:47
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Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.

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Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ardıardına gelen KAP bildirimleriyle taraftarlarını heyecanlandıran kulüpler, transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Transferde hata yapmak istemeyen kulüpler, ince eleyip sık dokuyor.

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Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Fenerbahçe'nin Max Kruse'yi açıklamasının hemen ardından Galatasaray Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel gibi isimleri açıklayarak transfer sezonunun ilk KAP bildirimlerini yapmıştı.

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Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i resmen açıklayan Galatasaray, Banega transferinde de imzaya oldukça yakın.

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