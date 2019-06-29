Ryan Babel'den olay Beşiktaş sözleri!

Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor... Son olarak Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse'yi, Galatasaray ise Adem Büyük, Valentine Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak ilk transferlerini açıklamış oldular. Bu isimler arasında sarı-kırmızılı taraftarları en çok heyecanlandıran isim şüphesiz Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel. Hollandalı yıldız, transferinin ardından ilk izlenimlerini YouTube kanalı üzerinden paylaştığı video ile açıkladı. Türkiye'de forma giydiği eski takımı olan Beşiktaş hakkında da konuşan Babel, ilginç ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar...