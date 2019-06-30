30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri

Galatasaray Fatih Terim liderliğinde transfer girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. 3 ismi birden açıklayarak transfer gündemini sallayan sarı-kırmızılılar, birçok oyuncuyla da temaslarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almak istiyor. Kadrosunu buna göre şekillendiren Aslan'da Fatih Terim transfer edilmesi için iki isimde ısrarcı. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 30.06.2019 01:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 07:46
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İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

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İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

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İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri

3 transferini birden resmen açıklayan sarı-kırmızılılar Adem Büyük, Babel ve Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı...

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İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri

Öte yandan Banega ile de ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray'da bu ismin de kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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