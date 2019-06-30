30 Haziran 2019, Pazar
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İşte Fatih Terim'in transferdeki gözdeleri
Galatasaray Fatih Terim liderliğinde transfer girişimlerine hız kesmeden devam ediyor. 3 ismi birden açıklayarak transfer gündemini sallayan sarı-kırmızılılar, birçok oyuncuyla da temaslarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden boy gösterecek olan sarı-kırmızılılar, tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar almak istiyor. Kadrosunu buna göre şekillendiren Aslan'da Fatih Terim transfer edilmesi için iki isimde ısrarcı. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 30.06.2019 01:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 07:46
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