Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunda birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, genç futbolcuyu transfer listesine aldı. Galatasaray ve Beşitaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 17:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





