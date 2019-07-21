21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer sezonunda birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler, genç futbolcuyu transfer listesine aldı. Galatasaray ve Beşitaş, 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 17:18
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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Kadrolarını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler, transfer listesindeki isimleri kadroya katmak için kolları sıvadı.

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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Transfer döneminde birçok isimde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş yine aynı isme teklif yapmak için hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki başarılı ön liberosu Mehmet Özcan için Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın nabız yokladığı öğrenildi.

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Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldızın peşinde

İki ekibin de önümüzdeki günlerde kırmızı-siyahlı kulübe resmi teklifte bulunması bekleniyor.

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