21 Temmuz 2019, Pazar
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Ve başkan açıkladı! Josef de Souza...
Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza konusunda flaş bir gelişme yaşandı...
Giriş Tarihi: 21.07.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 14:05
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Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!
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Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!
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Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!
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Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!
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Josef cephesinden şok Galatasaray sözleri!
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