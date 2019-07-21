Ve başkan açıkladı! Josef de Souza...

Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Bu bölgeye Seri'yi takviye eden Cimbom, savunmanın önünde oynayacak orta saha oyuncusu için görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray'ın temasta olduğu isimlerin başında gelen Josef de Souza konusunda flaş bir gelişme yaşandı...