Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar transferde Adem Ljajic ve Tyler Boyd hamlelerini yapan siyah-beyazlılar bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





