21 Temmuz 2019, Pazar

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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar transferde Adem Ljajic ve Tyler Boyd hamlelerini yapan siyah-beyazlılar bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34
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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Beşiktaş transferde hız kazandı.

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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş, transferde aceleci davranmıyor.

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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Takımdaki iskelete güvenini yönetime ileten Avcı, nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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Lazio ikna oldu! Yıldız isim Beşiktaş'a

Bu bağlamda çalışmalarını devam ettiren siyah-beyazlılar ilk olarak Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in bonservisini aldı.

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