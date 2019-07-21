21 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Galatasaray'da Ndiaye ve Fernando'nun ayrılışıyla orta sahada oluşan boşluk Seri transferi ile dolduruldu. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta üçlüde oynatacağı isimleri ve taktiğini de belirledi...

Giriş Tarihi: 21.07.2019 18:51
  • 1
  • 12
Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Galatasaray'da Fernando ve Ndiaye'nin ayrılığıyla orta sahada oluşan boşluk Seri ile dolduruldu.

  • 2
  • 12
Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri'nin görev tanımı belli oldu.

  • 3
  • 12
Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Teknik direktör Fatih Terim, takımdan ayrılan Ndiaye'nin boşluğunu Seri ile dolduracak.

  • 4
  • 12
Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Yeni sezon kampında takımına 4-3-3 sistemini ezberletmeye çalışan Terim, orta sahadaki üçlüde 8 numara olarak Nice'te birlikte oynayan Seri ile Belhanda'yı kullanacak.

  • 5
  • 12
Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

2000'de UEFA Kupası'nı Okan-Suat-Emre üçlüsü ile kazanan İmparator, 2012'de Hamit-Melo-Selçuk üçlüsü ile hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör