21 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!
Galatasaray'da Ndiaye ve Fernando'nun ayrılışıyla orta sahada oluşan boşluk Seri transferi ile dolduruldu. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta üçlüde oynatacağı isimleri ve taktiğini de belirledi...
Giriş Tarihi: 21.07.2019 18:51
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