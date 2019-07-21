Galatasaray'da Fatih Terim'den Seri kararı!

Galatasaray'da Ndiaye ve Fernando'nun ayrılışıyla orta sahada oluşan boşluk Seri transferi ile dolduruldu. Sarı-Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, orta üçlüde oynatacağı isimleri ve taktiğini de belirledi...