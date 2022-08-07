Galatasaray’dan Lucas Torreira ve Dries Mertens sonrası bir bomba daha!

Lucas Torreira ve Dries Mertens ile anlaşan Galatasaray, bir dünya yıldızını daha bitirmek üzere... Cimbom transferde üst üste bombaları patlatıyor. Takvim'in haberine göre, hücum hattındaki rotasyonu güçlü tutmak isteyen Sarı- Kırmızılılar, Şilili yıldız Alexis Sanchez için devreye girdi. Galatasaray, Şilili yıldız ile görüşmelerini sürdürürken transferin şu an için olumlu ilerlediği belirtildi. Sarı- Kırmızılılar'ın İnter'den ayrılacak olan yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi. Sanchez'in menajeriyle masaya oturan Galatasaray'ın bu transferi de olumlu neticelendirmeye yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu da Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 2020 yılında Manchester United'tan İnter'e bedelsiz olarak transfer olmuştu. Yıldız futbolcu 146 kez Şili Milli takım formasını giydi. Sanchez, kariyerinde ise 623 karşılaşmaya çıktı. Sanchez bu maçlarda 180 gol attı. Ayrıca 141 de asiste imza attı. Geçen sezon İnter formasıyla 38 maçta görev alan Sanchez, 9 gol atttı. Ayrca 5 asist yaptı. Sanchez böylelikle 14 gole katkıda bulunmuş oldu.