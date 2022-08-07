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Galatasaray’dan Lucas Torreira ve Dries Mertens sonrası bir bomba daha!

Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Dries Mertens sonrası bir bomba daha!

Galatasaray transfer döneminde flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katarak taraftarlarını ayağa kaldıran sarı kırmızılılar, bir bomba daha patlatmak üzere. Cimbom, dünyaca ünlü bir futbolcunun daha transferini bitirme noktasına geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.08.2022- 06:47
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Galatasaray’dan Lucas Torreira ve Dries Mertens sonrası bir bomba daha!

Lucas Torreira ve Dries Mertens ile anlaşan Galatasaray, bir dünya yıldızını daha bitirmek üzere...

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