21 Eylül 2020, Pazartesi

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Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Süper Lig'e Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'yü eleyen Galatasaray, çıktığı 3 maçta rakip kaleye 8 gol atarak rakiplerine adeta gözdağı verdi. 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, rakibini eleyip gruplara kalmak istiyor. Bu maçtan 3 gün sonra da kritik Fenerbahçe derbisine çıkacak Cimbom, maçlar öncesinde transferlerini bitirmek için gaza bastı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımda tanıdık bir isim gündeme geldi. İşte o isim ve Galatasaray'daki gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 21.09.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:00
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Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan galip gelen ve rakip filelere 8 gol atan Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan tüm hızıyla sürüyor.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Fatih Terim de, "Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Okay Yokuşlu'da istediği sonucu alamayan Cimbom, listesine Idrissa Doumbia'yı almıştı.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Fildişi Sahilli oyuncu için görüşmeler sürerken, bir yandan da listedeki diğer alternatif isimlerle de temaslar sürüyor.

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Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Son olarak ligde Medipol Başakşehir'i 2-0'la geçen sarı-kırmızılı takımda, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak maç sonunda transfer konusuna değinmiş ve "Galatasaray'da transfer bitmez" açıklamalarında bulunmuştu.

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