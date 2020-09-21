Galatasaray transferde gaza bastı! Orta sahaya tanıdık isim...

Süper Lig'e Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'yü eleyen Galatasaray, çıktığı 3 maçta rakip kaleye 8 gol atarak rakiplerine adeta gözdağı verdi. 24 Eylül Perşembe günü Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i ağırlayacak sarı-kırmızılı takım, rakibini eleyip gruplara kalmak istiyor. Bu maçtan 3 gün sonra da kritik Fenerbahçe derbisine çıkacak Cimbom, maçlar öncesinde transferlerini bitirmek için gaza bastı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takımda tanıdık bir isim gündeme geldi. İşte o isim ve Galatasaray'daki gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 17:00 ABONE OL