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Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere gelecek haftalarda oynanacak 3 maç öncesi 5 kritik detay öne çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 11:55
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Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Sezona 3-1'lik Gaziantep FK maçı ile başlayan Galatasaray'da, takımının ortaya koyduğu futbol Fatih Terim'i de yönetimi de memnun etti.

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Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Skordan ziyade takımın fiziksel durumu ile Scott Piri hamlesinin katkısı, yenilerin uyumu ve kazanma iştahı teknik heyeti en çok sevindiren nokta oldu.

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Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Hürriyet'in haberine göre, işte Galatasaray'da kritik Neftçi, Başakşehir ve F.Bahçe derbisi öncesinde tam puan alan detaylar...

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Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

1- Arda-Emre-Feghouli'nin uyumu

İlk kez bir resmi maçta oynayan 4 hücum oyuncusunun da sahadaki uyumu, koordinasyonu teknik heyeti sevindirdi. Terim, hücum organizasyonlarını başarı ile yöneten 4 ismin verimliliğinden çok memnun kaldı. Emre Kılınç, Elabdellaoui ve Arda'nın ilk maçındaki oyunu da artı puan aldı.

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Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

2- Belhanda reddedildi, performansı şaşırttı

Maç öncesi takımdan ayrılması istenen Belhanda'nın "Bonservisimi verin, sözleşmemi feshedin gideyim' önerisine olumsuz yanıt verildi. Ancak bu oyuncunun da Fatih Terim etkisi ve hamlesi ile 8 numara pozisyonundaki başarılı oyunu 'oh' çektirdi. Belhanda'dan en az 3-4 milyon Euro gelmezse koyan Galatasaray, bu teklifler gelmezse Faslı yıldızını kazanmaya çalışacak.

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