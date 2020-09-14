Galatasaray'da 5 kritik detay! Fenerbahçe derbisi öncesi...

2- Belhanda reddedildi, performansı şaşırttı

Maç öncesi takımdan ayrılması istenen Belhanda'nın "Bonservisimi verin, sözleşmemi feshedin gideyim' önerisine olumsuz yanıt verildi. Ancak bu oyuncunun da Fatih Terim etkisi ve hamlesi ile 8 numara pozisyonundaki başarılı oyunu 'oh' çektirdi. Belhanda'dan en az 3-4 milyon Euro gelmezse koyan Galatasaray, bu teklifler gelmezse Faslı yıldızını kazanmaya çalışacak.