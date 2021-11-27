27 Kasım 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Sarı kırmızılılar son olarak Marsilya'yı 4-2 yenerken gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu. Öte yandan Cimbom'da bir diğer gündem de transfer. Teknik direktör Fatih Terim'in talimalatları doğrultusunda transferde bir hayli iştahlanan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 10:56
ABONE OL
  • 1
  • 15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon nefes kesen şampiyonluk yarışında son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray, yeniden çıkışa geçerek zirve yarışından geri kalmak istemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...

Sarı kırmızılılar lider Trabzonspor'a yetişerek zirveye ortak olmak isterken, öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde ise çok başarılı bir grafik çiziyor. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu gruptan çıkmayı garantileyen Cimbom, gruptaki son maçında Lazio ile oldukça kritik bir maç oynayacak.

  • 3
  • 15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...

Sarı kırmızılılar bu maçtan puan alması halinde grubu lider tamamlayacak ve grup lideri olarak direkt son 16 turunun yolunu tutacak.

  • 4
  • 15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...

Bu sezon kadrosunda oldukça fazla genç oyuncu bulunduran Cimbom'da, bir diğer gündem maddesi ise transfer. Teknik direktör Fatih Terim yönetime devre arası yapılacak takviyeler için raporunu sunarken, yönetim ise harekete geçti.

  • 5
  • 15
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...

Hem Avrupa'yı hem lifi hem de Türkiye Kupası'nı bir arada götürmek adına önemli transferler yapmak isteyen Cimbom'da, bazı isimlerin ise üzeri çizildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör