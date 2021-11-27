27 Kasım 2021, Cumartesi
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom transferde gaza bastı! 2 yolcu ve 3 transfer...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Sarı kırmızılılar son olarak Marsilya'yı 4-2 yenerken gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu. Öte yandan Cimbom'da bir diğer gündem de transfer. Teknik direktör Fatih Terim'in talimalatları doğrultusunda transferde bir hayli iştahlanan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar...
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