GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den orta saha talebi! Süper Lig'de forma giyen...

Galatasaray'da Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçından da alınan Denizlispor mağlubiyeti transferde hareketliliği sebep oldu. Bu doğrultuya göre sarı-kırmızılılar özellikle Fatih Terim'in isteği doğrultusunda orta saha için gündemine Süper Lig'de oynayan bir ismi aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:39 ABONE OL