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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim'den orta saha talebi! Süper Lig'de forma giyen...

Galatasaray'da Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçından da alınan Denizlispor mağlubiyeti transferde hareketliliği sebep oldu. Bu doğrultuya göre sarı-kırmızılılar özellikle Fatih Terim'in isteği doğrultusunda orta saha için gündemine Süper Lig'de oynayan bir ismi aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:39
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’de forma giyen...

Galatasaray, ocak ayına kısa bir süre kala araya transfer görüşmelerini hızlandırdı. Sarı kırmızılıların gündemine, Süper Lig'de boy gösteren flaş bir isim girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’de forma giyen...

Teknik Direktör Fatih Terim'in, hem Süper Lig'de uyum sorunu çekmeyecek hemde oyunun her iki yönünü oynayabilecek orta saha talebi sonrası arayışlarını sıklaştıran sarı kırmızılılar, hummalı bir çalışma içine girmişti.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’de forma giyen...

Bu doğrultuda devre arası için transfer çalışmalarına yoğunluk veren Burak Elmas ve yönetimi, izleme komitesi ve menajerlerin önermiş olduğu isimleri değerlendirme altına aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’de forma giyen...

Teknik direktör Fatih Terim'in özellikle orta sahadaki savunma anlamında Berkan'dan memnun kalırken pas oyunu için transferde oyuncunun şart olduğu iletti.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim’den orta saha talebi! Süper Lig’de forma giyen...

Sezon başında Cicaldau'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda, Rumen futbolcunun yanında yine aynı benzerlikte bir oyuncu arıyor.

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