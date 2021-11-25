25 Kasım 2021, Perşembe
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı
Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli teknik adam, bu bölgede alternatif oluşturulmasını ve güçlendirilmesini istedi. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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