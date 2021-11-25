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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı

Sezon başında büyük bir transfer operasyonuna kalkışan Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyetini de bir hayli azalttı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, devre arası transfer döneminde de çalışmaların sürdürülmesini istedi. Hücum bölgesinden yeteri kadar skor katkısı alınamadığını belirten deneyimli teknik adam, bu bölgede alternatif oluşturulmasını ve güçlendirilmesini istedi. İşte o futbolcu ve Galatasaray'daki son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.11.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 11:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, takımın yaş ortalamasını düşürürken maliyeti de bir hayli azalttı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı

Spor Toto Süper Lig'de de 13 maça çıkan Cimbom; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puan topladı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı

Fenerbahçe'yi ağırlayan Fatih Terim'in öğrencileri, kendi sahasında rakibine uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Cimbom sahasında sarı-lacivertlilere karşı son 6 maçından 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarında güçlü rakiplerine karşı sahada yer alırken 4 maça çıktı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’dan devre arası bombası! Fatih Terim istedi girişimler başladı

Galatasaray liderlik için Marsilya karşısına çıkarken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda devre arası transferler için harekete geçildi.

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