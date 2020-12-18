19 Aralık 2020, Cumartesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında yediği golle rakibine mağlup olurken, teknik direktör Fatih Terim maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yoğun itirazları nedeniyle mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gördü. Gördüğü kırmızı kartın ardından daha da öfkelenen Terim, Öğretmenoğlu'na ağır sözler sarf etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 23:55 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 00:00
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olduğu mücadelenin 69. dakikasında Oğulcan Çağlayan'a yapılan müdahale sonrasında maçında hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oyunu devam ettirdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

Bu kararının ardından hakeme itirazda bulunan kaptan Arda Turan'a Öğretmenoğlu sarı kartını çıkardı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

Sonrasında sarı kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de Öğretmenoğlu'na itirazlarda bulundu ve "Sen nasıl hakemsin" diyerek tepki gösterdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

Daha sonra Mustafa Öğretmenoğlu, deneyimli teknik adama kırmızı kart göstererek oyuna dışına gönderdi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

TERİM'DEN AĞIR SÖZLER!

Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkese 'Fatih hocayı attım' diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

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