Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na şok sözler!

TERİM'DEN AĞIR SÖZLER!

Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkese 'Fatih hocayı attım' diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

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