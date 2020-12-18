18 Aralık 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim Karagümrük maçında kırmızı kart gördü!

Maçta gergin anlar! Terim kırmızı kart gördü
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 Giriş Tarihi: 18.12.2020

Son dakika haberi... , hakeme itirazları sonucu Karagümrük maçının 70. dakikasında gördü.

Süper Lig'in 13. haftasında ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör , maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yoğun itirazları sonucu mücadelenin 69. dakikasında gördü.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe ile oynanacak mücadelede takımının başında olamayacak.

TERİM'DEN AĞIR SÖZLER!

Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkese Fatih hocayı attım diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

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