Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yoğun itirazları sonucu mücadelenin 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe ile oynanacak mücadelede takımının başında olamayacak.

TERİM'DEN AĞIR SÖZLER!

Fatih Terim daha sonra tepkisine devam ederek, "Maçı katlettin, onların da hakkını yiyorsun. Sen anca bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam anlat herkese Fatih hocayı attım diye terbiyesiz, ahlaksız" diyerek dışarı çıktı.

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