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Adem Büyük'ten Falcao'ya flaş sözler! "Para için gelmiş diyorlar ama..."

2019 yazında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımda 1 sezon forma giydikten sonra Yeni Malatyaspor'un yolunu tutan Adem Büyük'ten çarpıcı ifadeler geldi. Deneyimli golcü, Radamel Falcao hakkında da konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:03
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Adem Büyük'ten Falcao'ya flaş sözler! Para için gelmiş diyorlar ama...

Galatasaray'da 1 sezon forma giyen ve sarı-kırmızılı ekipten kendi isteğiyle ayrıldığını belirten Adem Büyük, yaşanan o sürece ve tartışılan yıldız Falcao'nun durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

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Adem Büyük'ten Falcao'ya flaş sözler! Para için gelmiş diyorlar ama...

"Kimse bana Galatasaray'dan git demedi. Tekrar Fatih hocama çok teşekkür ederim. Bana gösterdiği ilgi alaka, verdiği forma şansı benim için utulmaz bir sezondu o sezon.

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Adem Büyük'ten Falcao'ya flaş sözler! Para için gelmiş diyorlar ama...

Ayrılırken de hocamdan izin alarak ayrıldım. Hocayla konuştuğumda beni kesinlikle gönderme taraftarı olmadığını defalarca dile getirdi. 'Senin hayatın, senin kararın' diyerek bana yardımcı oldu. Hocamla da iyi ayrıldım.

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Adem Büyük'ten Falcao'ya flaş sözler! Para için gelmiş diyorlar ama...

Kötü ayrılmadım yani Galatasaray'dan. Kimse bana da git demedi. Ne yönetimden ne de hoca grubundan. Çok iyi anılar ve ilişkilerle ayrıldım.

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Adem Büyük'ten Falcao'ya flaş sözler! Para için gelmiş diyorlar ama...

Galatasaray stadının inanılmaz bir atmosferi var. Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge maçı ilk 11 maçımdı ve sahaya çıkarken tüylerim diken diken oldu.

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