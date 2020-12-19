İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

İlk yarıda istenen futbolun ortaya konamaması sonrası sinirlenen tecrübeli teknik adam, bir pozisyonda ise Karagümrük'ün atağının ofsayt olduğunu belirtip "Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun" diyerek tepki gösterdi.