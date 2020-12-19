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İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede Fatih Karagümrük Mevlüt Erdinç'in son dakikada attığı gol ile sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin ikinci yarısında hakeme sinirlenen Fatih Terim kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi. İşte Fatih Terim'in alacağı ceza...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 09:44
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İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 yenildiği maça sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim damgasını vurdu.

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İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

İlk yarıda istenen futbolun ortaya konamaması sonrası sinirlenen tecrübeli teknik adam, bir pozisyonda ise Karagümrük'ün atağının ofsayt olduğunu belirtip "Hocam yeter artık, 2 oldu ama bu. Ofsaytı kaldırmıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

HAKEM ÖNCE UYARDI

Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, pozisyon sonrası çılgına dönen tecrübeli teknik adamı sakin olması yönünde uyardı.

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İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

SONRA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

69. dakikada ise Arda Turan'a çıkan sarı karta itiraz eden Fatih Terim, hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

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İşte Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Fatih Terim'i bekleyen ceza

"SEN BEKÇİ BİLE OLAMAZSIN"

Karar üzerine çileden çıkan Galatasaray teknik direktörü, hakeme "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın..."

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