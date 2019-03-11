11 Mart 2019, Pazartesi
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!
Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yenmesiyle aradaki puan farkının 11'e çıkması Terim'in planlarını değiştirdi. Fatih Terim'in öğrencileri bu akşam Antalya maçını kazanması durumunda fark yine 8'e inecek. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı...
Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 12:30
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