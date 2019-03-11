11 Mart 2019, Pazartesi

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!

Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom'da Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yenmesiyle aradaki puan farkının 11'e çıkması Terim'in planlarını değiştirdi. Fatih Terim'in öğrencileri bu akşam Antalya maçını kazanması durumunda fark yine 8'e inecek. İşte Galatasaray'da Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı...

Giriş Tarihi: 11.03.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 12:30
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Oyuncuları ile Antalya maçı öncesi son kez toplatı yapan Terim, "Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz tüm maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız."

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!

"Antalya zor bir dönemden geçiyor ve buraya puan için gelecekler. Hafife alırsak canımız çok yanar. Sahada en ufak bir hata istemiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın" diye konuştu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!

Antalyaspor maçının ardından Süper Lig'de 9 maça daha çıkacak olan Galatasaray ile şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki Medipol Başakşehir'in kalan maçları şöyle;

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!
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