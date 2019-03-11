Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesabını yaptı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Oyuncuları ile Antalya maçı öncesi son kez toplatı yapan Terim, "Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz tüm maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız."