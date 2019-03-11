12 Mart 2019, Salı

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Galatasaray ilk imzayı attırıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncusuyla yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 14:54
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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosunun oluşturmak için çalışmalar şimdiden başladı.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı yönetim ince eleyip sık dokuyor.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam

Gelecek sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-kırmızılılar, ilk imzayı attırıyor.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Martin Linnes'in sözleşmesini uzatıyor.

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Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Anlaşma tamam

Norveçli oyuncuyla bir süredir yeni kontrat konusunda görüşen yönetim, Norveçli sol beki takımda tutma kararı aldı.

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