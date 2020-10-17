Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda depremi daha da büyüdü. Kulübü FIFA'ya şikayet eden ikilinin son yaptıkları Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i adeta çıldırttı. Cengiz'in iki oyuncuya da çok ciddi tavır aldığı belirtildi. İşte Belhanda ve Feghouli'nin Cengiz'i çıldırtan hamleleri...