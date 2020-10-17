17 Ekim 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda depremi daha da büyüdü. Kulübü FIFA'ya şikayet eden ikilinin son yaptıkları Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i adeta çıldırttı. Cengiz'in iki oyuncuya da çok ciddi tavır aldığı belirtildi. İşte Belhanda ve Feghouli'nin Cengiz'i çıldırtan hamleleri...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:03
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Galatasaray'da gösterdikleri performansla beklentilerin altında kalan ve mali konular sebebiyle yönetimle arası açılan Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Aldıkları yüksek maaş sebebiyle yaz transfer döneminde takımdan gönderilmek istenen iki oyuncu bekledikleri teklifi alamayınca sarı-kırmızılılarda kaldı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımda sadece 2 futbolcunun indirimi kabul etmediğini söylemiş ve bu isimler için, "Neler yaptıklarını açıklayacağım" demişti.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Bu isimlerin ise Feghouli ve Belhanda olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ikilinin Cengiz'i çıldırtan hamlelerinin ne olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'i çıldırtan hamle! Feghouli ve Belhanda'nın yaptıkları ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, şimdiye kadar sarı-kırmızılı takımdan 21 milyon euro alan ikili, yapılan kesintiye tahammül edemedi.

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